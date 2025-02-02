İsrail, Gazze’deki ateşkesi hiçe sayarak Batı Şeria’ya yöneldi ve işgal altındaki Cenin Kampı’na büyük bir saldırı düzenledi. Saldırılarda çok sayıda ev, patlayıcılarla havaya uçurularak yerle bir edildi. 26 ölü ve binlerce zorla göç ettirilen aileyle sonuçlanan bu saldırı, bölgedeki şiddetin geldiği noktayı gözler önüne serdi.

"20 binadan fazlası patlatıldı"

İsrail ordusu, Cenin Kampı’nda birden fazla noktada sivil binalara patlayıcı döşeyerek bunları havaya uçurdu. Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde, güçlü patlamaların kameraları titrettiği ve gökyüzüne siyah dumanların yükseldiği anlar yer aldı. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, 20 binadan fazlası patlatıldı.

İsrail'in hedefi: "Terör altyapısı"

İsrail ordusunun yaptığı açıklamada, saldırıların “terör altyapısının” hedef alındığı iddia edilse de, yerel halk ve uluslararası gözlemciler, bu saldırıların sivil yerleşim alanlarını hedef aldığını belirtiyor. Birleşmiş Milletler, 3 bin Filistinli ailenin Cenin Kampı’ndan zorla göç ettirildiğini açıkladı. Ayrıca, İsrail ordusu 60’tan fazla evi yıktığını duyurdu.

İşgalin ve şiddetin durdurulması çağrısı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Cenin’de ve Batı Şeria'nın diğer bölgelerinde tırmanan şiddetin dehşet verici olduğunu vurgulayarak, İsrail'in bu baskılarının sonu olmadığını ifade etti. Uluslararası toplum, işgalin ve şiddetin durdurulması çağrısında bulunurken, Filistinli sivillerin zorla yerinden edilmesinin tüyler ürpertici boyutlara ulaştığına dikkat çekti.

İsrail ordusunun stratejisi ve uzun süreli işgal

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Cenin’deki askerlerine yaptığı ziyarette, saldırılar tamamlandığında bile bölgedeki işgalin süreceğini belirtti. Bu açıklama, bölgedeki uzun süreli işgalin devam edeceğini ve İsrail’in Batı Şeria’daki genişleme sürecinin devam edeceğini gösteriyor.