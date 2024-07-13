Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun gerçekleştirdiği şiddetli saldırılarda, İsrail'in "güvenli olduğunu" iddia ettiği El-Mevasi bölgesine yapılan hava saldırısında en az 50 kişi hayatını kaybetti. Sivil Savunma Birimi tarafından yapılan açıklamada, saldırının ardından onlarca kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava, deniz ve kara saldırıları 281. gününde de devam ediyor. El-Mevasi bölgesine düzenlenen saldırının yanı sıra, Gazze'nin çeşitli noktalarına da hava saldırıları ve top atışları gerçekleştirildiği bildirildi. Deyr el-Belah'da "Er-Rai" ailesine ait bir evin bombalanması sonucunda 3'ü çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği ve cenazelerin Aksa Şehitleri Hastanesi morguna kaldırıldığı kaydedildi.

Tel el-Heva bölgesindeki sivil hedeflere yönelik insansız hava araçlarıyla ateş açılmasıyla ilgili ise can kaybına dair detay verilmedi. Şiddetli saldırılar nedeniyle Gazze'de hayatını kaybeden Filistinli sayısının 38 bin 345'e, yaralananların ise 88 bin 295'e ulaştığı belirtildi.

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