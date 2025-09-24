Birleşmiş Milletler’e bağlı uzman kuruluşlar, FIFA ve UEFA’ya İsrail’in tüm uluslararası futbol turnuvalarından men edilmesi önerisinde bulundu. Taleple ilgili raporda, İsrail kulüpleri ile milli takımının müsabakalardan uzaklaştırılması yönünde görüş bildirildi.

Destek veren ülkeler

İddialara göre, şu anda 20 ülke Birleşmiş Milletler’in bu önerisini destekliyor. FIFA ve UEFA’nın öneri hakkında resmi bir karar alması ise henüz gerçekleşmedi. Karar süreci ilerleyen günlerde netleşecek.

Rusya örneği

FIFA ve UEFA, Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle daha önce hem Rusya Milli Takımı’nı hem de Rus kulüplerini tüm uluslararası turnuvalardan men etmişti. İsrail hakkında alınacak kararın benzer bir sürece yol açıp açmayacağı merak konusu.