İsrail hükümeti, Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onayladı. Anlaşmaya göre, ateşkes 19 Ocak saat 08:30'da başlayacak ve İsrail, Gazze üzerindeki tüm uçuşlarını durduracak. Anlaşmanın ilk aşamasında 42 günlük bir süreç öngörülüyor. Bu dönemde İsrail hava kuvvetleri, esirlerin serbest bırakıldığı günlerde 12 saat, diğer günlerde ise 10 saat süreyle operasyonlarını askıya alacak.

Esir takası planı

Anlaşmanın ilk gününde üç İsrailli esir serbest bırakılacak ve Kızılhaç aracılığıyla İsrail’e nakledilecek. İsrail, bu süreçte 1900’den fazla Filistinli esiri serbest bırakmayı taahhüt etti. İsrail Sağlık Bakanlığı, İsrailli esirleri kabul edecek hastaneleri hazırlarken, Filistinli esirlerin serbest kalmasının ardından kutlamaların engellenmesi için önlemler alınacağı açıklandı.

Ateşkesin ilk aşaması

Anlaşmanın 42 günlük ilk aşaması boyunca, İsrail hükümeti Gazze’de operasyonlarını büyük ölçüde askıya alacak. Ancak bu süre zarfında müzakereler devam edecek ve 16. gün itibarıyla ateşkesin ikinci aşaması için görüşmelere başlanacak. Yetkililer, ateşkesin sona ermesi durumunda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürebileceği konusunda uyarıda bulundu.

İnsani yardım girişine izin verilecek

Anlaşma kapsamında Gazze’ye günlük 600 kamyon insani yardım girişine izin verilecek. Yardımlar arasında 50 yakıt kamyonu da bulunacak. Kuzey Gazze’ye halkın dönüşüne izin verilmesine rağmen bölgedeki yıkımın büyüklüğü nedeniyle uluslararası yardım kuruluşları çadır ve karavan kentler kurmaya başlayacak.