İsrail ordusunun yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı UNRWA okuluna saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 39’a yükseldi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansına (UNRWA) ait yerinden edilenlerin barındığı bir okula düzenlediği saldırı sonucu ölenlerin sayısı 39'a çıktı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, saldırılarda onlarca kişi yaralandı.

İsrail'in okul saldırısı, çarşamba günü İsrail ordusunun Gazze'nin merkezinde Hamas'a yeni bir operasyon gerçekleştireceğini söylemesinden sonra gerçekleştirildi.

Salıdan bugüne 70 kişi hayatın kaybetti

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden daha önce yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre 27 kişinin öldüğü belirtilmişti. Cenazelerin Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ulaştığı ve onlarca yaralının getirildiği kaydedilmişti.

Sınır Tanımayan Doktorlar da salı gününden bu yan ağır İsrail saldırıları nedeniyle Aksa Hastanesi'ne çoğu çocuk ve kadın, 70 ölü ile 300 yaralı getirildiğini açıkladı.