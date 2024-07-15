İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki bir okula düzenlediği saldırıda 15 kişi öldü, 80 kişi yaralandı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Nusayrat Mülteci Kampındaki Ebu Urayban Okulu'nda yerinden edilen Filistinlilere yönelik korkunç bir katliam işlediği ifade edildi.

Daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesine savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırıda 71 kişinin hayatını kaybetmesinden sonra İsrail ordusu bu kez de Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait bir okulu hedef aldı. Saldırıda 15 kişinin öldüğü, 80 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in yerinden edilmiş binlerce kişinin sığındığı okullarda katliam yapmaya odaklandığı ifade edilen açıklamada, söz konusu katliamların, İsrail'in hastaneleri hizmet dışı bıraktığı ve sağlık çalışanlarının üzerinde muazzam bir iş yükünün olduğu bir zamanda gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca Gazze'de tıbbi malzeme sıkıntısı yaşandığı, hasta ve yaralıların tedavi için dışarı çıkamadığı, yakıt girişine de izin verilmediği vurgulandı ve İsrail'in işlediği bu korkunç katliamlar ile ABD'nin İsrail'in tarafgirliğini yapması kınandı.

İsrail'in işlediği katliamlar, uluslararası topluma açık bir meydan okuma

Hamas ise İsrail'in, barınma merkezlerindeki masum sivillere yönelik katliamlarını artırarak soykırımda ileri gittiğini ve uluslararası topluma açık bir şekilde meydan okuduğunu belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, bu katliamların, Filistin halkına yönelik saldırıların durması yönünde yapılan uluslararası çağrıların hafife alınması anlamına geldiği ifade edildi.

İsrail'den "okulda silahlı kişiler olduğu" iddiası

İsrail ordusundan konuyla ilgili yapılan açıklamada ise Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki okulun hedef alındığı doğrulanarak, içinde "silahlı kişilerin" bulunduğu iddia edildi.

Açıklamada, "İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) ve Güney Komutanlığından alınan istihbarat neticesinde UNRWA'ya ait Ebu Urayban okulunda bulunduğu tespit edilen çok sayıda silahlı kişiye hava saldırısı düzenlendiği" savunuldu.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliamlarını sürdüren İsrail ordusu, sık sık yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulları ve kampları da vuruyor.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, 10 Temmuz'daki açıklamasında, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki okullarının üçte ikisinin hedef alındığını duyurmuştu.

İsrail'in Filistin'i işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda bin 200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 584 Filistinli öldü, 88 bin 881 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 326'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 682 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te dört günlüğüne verilen ve daha sonra üç gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 574 Filistinli hayatını kaybetti.