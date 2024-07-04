BURCU YANAR

Sağlık Turizminin Parlayan Yıldızı İzmir Zirvesi geniş bir katılımla Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleştirildi. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban’ın da katılım gösterdiği zirvede önemli konular ele alındı.

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, “sağlık turizminin konuşulması için birçok şartın olması gerektiğini belirterek, “O şartlar bir araya gelindikten sonra oluşur ve sağlık turizminden bahsetmemiz mümkün olur. Turizm yapabilmemiz için temel sağlık hizmetlerinin belli bir standartta kendi insanınıza vermeniz gerekiyor. Turizmde son dönemde inanılmaz mesafeler kat ettik. Dolayısıyla buraya sağlık turizmi için gelecek insanlar sadece hastane, hekim ya da tedavi süreci değil aynı zamanda konaklama, yakınlarının konaklaması ve hoşça vakit geçirmeleri açısından da ülkemizde anlamda her türlü imkan fevkalade gelişmiş durumda. İzmir özelinde ise bütün bunların hepsi katlamalı olarak yoğunlaşmış durumdadır. Tarihi, coğrafyası, inanılmaz iklimi ve havası zaten bir doğal terapi merkezi gibidir. Dolayısıyla bu şehirde zaten tıbbi müdahaleye gerek kalmadan doğal olarak yapılıyor. Burada 9 tane tıp fakültesi hastanemiz var. Buralar ciddi bir şekilde insan kaynağı yetiştiriyor ve bu ekosisteme ciddi bir katkısı var. Öbür tarafta da 28 tane özel hastanemiz var. Birçok tıp merkezimiz ve kliniklerimiz var. Onlarla birlikte de özel sağlık sistemi de fevkalade gelişmiş durumdadır. Ülkemizde ve ilimizde bütün şartlar gelişmiş durumdadır” ifadelerine yer verdi.

Sağlık turizmine darbe!

Ceyda Bölünmez Çankırı, “Türkiye, son yıllarda sağlık turizmi alanında büyük bir atılım gerçekleştirmiştir” diyerek sözlerine şu şekilde devam etti: “Sektör temsilcileri, bu yıl ve önümüzdeki yıllarda sağlık turizmi ve sağlık sistemi ihracatının Türkiye’ye döviz girişi açısından lokomotif sektörlerden biri olacağını ifade etmektedir. Bir milletvekili olarak bu konuda gerekli tüm yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi adına elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Dünya sağlık turizminin yükselen yıldızı Türkiye'nin geçen yıl 6 Şubat depremlerine kadar aralıksız yükselişini sürdürmekteydi. Deprem, mayıs seçimleri ve İsrail'in Gazze'ye saldırısı sonrası sağlık turizmi ekonomisinin yüzde 30 daraldığını görmekteyiz. Türk markalarının yurt dışında şube ve klinikler açmaya başlaması sağlık turizmine darbe vurmakta, Türkiye'ye gelinmesi yönündeki rüzgara engel olmaktadır. Sağlık turizminin sürdürülebilirliği için inovasyon, kalite standartlarının yükseltilmesi ve sağlık profesyonellerinin sürekli eğitimi büyük önem taşımaktadır.”