İsrail, Gazze'nin Şeyh Radwan bölgesinde yerlerinden edilenlerin kaldığı bir okulu hedef aldı. İlk belirlemelere göre, saldırıda 10 sivil yaşamını yitirdi.

Okul hedef alındı

İsrail'in Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırıda, yerlerinden edilenlerin sığındığı bir okul vuruldu. Şeyh Radwan bölgesindeki bu trajik olayda, ilk raporlara göre 10 masum sivil hayatını kaybetti.

Siviller arasında panik

Saldırının hemen ardından, bölgede büyük bir panik ve korku yaşandı. Kurtarma ekipleri, yaralıları çıkarmak ve enkaz altındakilere ulaşmak için büyük çaba harcıyor.

Saldırıların şiddeti arttı

Bu saldırı, bölgede artan şiddetin ve insani krizin ne kadar derinleştiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Uluslararası toplum, yaşanan bu trajediye tepki göstermeye devam ediyor.