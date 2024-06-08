İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat'a gerçekleştirilen “operasyonda” dört rehinenin kurtarıldığını belirtti.
İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat'a “özel operasyon” gerçekleştirildiği duyuruldu.
İki farklı noktadan Noa Argamani (25), Almog Meir Jan (21), Andrey Kozlov (27) ve Shlomi Ziv (40) adlı 4 rehinenin kurtarıldığı aktarıldı.
7 Ekim'de Süpernova müzik festivalinden kaçırıldığı belirtilen rehinelerin sağlık durumlarının iyi olduğu, detaylı muayene için hastaneye götürüldüğü ifade edildi.
Kaynak: İHA