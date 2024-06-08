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7 Ekim'de Süpernova müzik festivalinden kaçırıldığı belirtilen rehinelerin sağlık durumlarının iyi olduğu, detaylı muayene için hastaneye götürüldüğü ifade edildi.

İki farklı noktadan Noa Argamani (25), Almog Meir Jan (21), Andrey Kozlov (27) ve Shlomi Ziv (40) adlı 4 rehinenin kurtarıldığı aktarıldı.

İsrail Savunma Kuvvetleri nden (IDF) yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat'a “özel operasyon” gerçekleştirildiği duyuruldu.

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat 'a gerçekleştirilen “operasyonda” dört rehinenin kurtarıldığını belirtti.

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