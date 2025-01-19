İsrail, Gazze’deki operasyonlar sırasında tutukladığı 90 Filistinlinin özgürlüğünü verecek. Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütü tarafından yapılan açıklamaya göre, bu esirlerin 69’u kadın, 20’si ise çocuk.

Ateşkesin ve esir takasının önemi

Ateşkes anlaşması, 15 Ocak’ta Katar’ın arabuluculuğunda duyurulmuş ve 19 Ocak’ta yürürlüğe girmişti. Anlaşma, 3 İsrailli kadın esirin serbest bırakılması karşılığında 90 Filistinli esirin özgürlüğüne kavuşmasını öngörüyor. Bu süreç, üç aşamada tamamlanacak ve Gazze’ye insani yardımların ulaşmasını ve Filistinlilerin geri dönüşlerini sağlayacak.

İlk aşama ve anlaşmanın detayları

İlk aşama, 42 gün sürecek ve bu süreçte İsrailli 33 esir serbest bırakılacak. İkinci ve üçüncü aşamalar, ilk aşamanın tamamlanmasından sonra açıklanacak. Ateşkesin ve esir takasının, bölgedeki insani koşulları iyileştirmesi ve Filistinliler için bir umut oluşturması bekleniyor.