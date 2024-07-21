İsrail Savunma Kuvvetleri, saldırının Husilerin geçtiğimiz aylarda İsrail’i hedef alan saldırılarına yanıt olarak düzenlendiğini duyurdu. Yemen ordusu ise İsrail’e yanıt verileceğini belirtti.

İsrail Savunma Kuvvetleri’nden hava saldırısına ilişkin yapılan açıklamada, “Hava Kuvvetleri uçakları Yemen'deki Husi terör rejimine ait hedefleri vurdu. Filomuzun tamamı sağ salim geri dönmüştür. Saldırı, Husilerin son aylarda İsrail'e karşı yüzlerce hava tehdidinde bulundukları terör saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirilmiştir. Bu saldırılardan biri, anısı kutsanan İsrail vatandaşı Yevgeni Perder'in ölümüne ve diğer birkaç vatandaşın yaralanmasına neden olmuştur. Hava Kuvvetleri uçakları 1800 kilometreden fazla bir mesafeden operasyonel saldırıya geçti ve Yemen'deki Hudeyde liman bölgesindeki hedeflere saldırdı. Hudeyde liman bölgesi, İran'dan Husi terör rejimine silah sevkiyatı için bir ikmal yolu olarak kullanılmakta ve rejim için önemli bir ekonomik kaynak teşkil etmektedir” denildi.

Saree: Saldırılara karşılık verilecek

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Saree, İsrail’in saldırıları sonrası yaptığı açıklamada, “Düşman İsrail, Hudeyde Valiliğine karşı acımasız bir saldırı başlattı ve kıyı kenti Hudeyde'ye elektrik sağlayan elektrik santralini çeşitli saldırılarla hedef aldı. Ayrıca sivil hedefler olan Hudeyde limanını ve yakıt tanklarını da hedef almıştır. Yemen Silahlı Kuvvetleri bu bariz saldırıya karşılık vereceklerini ve Yüce Allah'ın yardımıyla İsrail düşmanının hayati hedeflerini vurmakta tereddüt etmeyeceklerini teyit eder” dedi.

Yemen medyası, hava saldırısı sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 87 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Hagari: Saldırılar gerekliydi

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlenen saldırının ‘gerekli’ olduğunu belirterek, “İsrail'in gerekli ve orantılı saldırıları, İsrail topraklarına yönelik 9 aydır devam eden hava saldırılarının ardından Husilerin terör saldırılarını durdurmak ve püskürtmek amacıyla gerçekleştirilmiştir” ifadelerini kullandı.