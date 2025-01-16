Dünyanın gözü, Gazze'deki ateşkes anlaşmasıyla ilgili gelişmelerdeyken, İsrail'in Hamas'ı anlaşmanın bazı maddelerinde değişiklik yapma suçlamasıyla kabinesinin onay toplantısını ertelemesi, gerilimi tırmandırdı. Hamas ise anlaşmaya sadık kalacaklarını belirtti. Ateşkese dair belirsizlik sürerken, İsrail saldırılarında 71 kişi hayatını kaybetti.

Ateşkesin ertelenmesi

İsrail, ateşkes anlaşmasının bazı maddelerinde değişiklik yapılması gerektiği gerekçesiyle anlaşmanın kabine tarafından onaylanmasını ertelerken, Hamas yönetimi anlaşmaya sadık kalacaklarını açıkladı. Bu durum, taraflar arasındaki gerginliği daha da artırdı.

İsrail'in sessizliği

Hamas, İsrail'e yönelik yalanlamaların ardından, işgal altındaki bölgede ateşkese ilişkin olumlu yanıt verdi. Ancak, Siyonist yetkililerden bu açıklamaya dair herhangi bir cevap gelmedi. İsrail, ateşkesin duyurulmasının ardından düzenlediği saldırılarla 71 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Ateşkesin onaylanması bekleniyor

İsrail merkezli Kanal 12'ye göre, anlaşmazlıkların çözülmesinin ardından İsrail hükümeti, ateşkesi onaylamak için yarın toplanacak. Filistin kaynakları ise Hamas’ın, İsrail ordusunun Gazze kent merkezlerinden çekilmesini içeren haritayı aldıktan sonra anlaşma taslağına olumlu yanıt verdiğini belirtti. Ateşkese dair duyuruyu ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump yaptı.