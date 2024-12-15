İsrail, İrlanda'nın, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı (UAD) nezdinde açtığı "soykırım" davasına müdahil olma kararını vermesinin ardından, Dublin'deki büyükelçiliğini kapatma kararı aldığını duyurdu. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, açıklamasında, İrlanda'nın bu hamlesinin ardından büyükelçiliklerinin kapanacağını belirtti.

İrlanda'nın Filistin'e desteği ve İsrail'e tepkiler

İrlanda, 28 Mayıs’ta Filistin devletini resmen tanıdığını açıklamış ve bu karar, İsrail ile diplomatik gerilimlere yol açmıştı. Tel Aviv yönetimi, İrlanda'nın bu hamlesine tepki olarak büyükelçisini geri çağırmıştı. Dışişleri Bakanı Saar, İrlanda'nın ilişkilerde "tüm kırmızı çizgileri aştığını" öne sürerek, bu adımın bir sonucu olarak büyükelçiliklerinin kapatılacağı bilgisini verdi.

Soykırım davasına müdahil olma kararı

İrlanda, 11 Aralık'ta Güney Afrika'nın İsrail aleyhine UAD’de açtığı soykırım davasına müdahil olmak için başvuruda bulunacağını duyurmuştu. İrlanda Dışişleri Bakanlığı, hükümetin, bu müdahillik başvurusunu onayladığını açıkladı. Savunma Bakanı Micheal Martin, İsrail’in Gazze'deki askeri eylemleri nedeniyle Filistin halkının toplu bir şekilde cezalandırıldığına ve büyük bir sivil kayba yol açıldığına dikkat çekmişti.

Uluslararası tepkiler ve gelişmeler

Güney Afrika Cumhuriyeti, geçtiğimiz yıl Kasım ayında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından soruşturulması için başvuruda bulunmuştu. Ayrıca, 29 Aralık 2023'te, Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’ne aykırı hareket ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine UAD'de dava açmıştı.