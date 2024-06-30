RAMALLAH (AA) - İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim'de bir evi bombalaması sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin devlet televizyonunda yer alan habere göre, İsrail ordusu Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait bir evi füzeyle vurdu.

Menşiyye Mahallesi'nde bulunan eve düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre bir Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar arasında çocukların da bulunduğu bilgisi verildi.