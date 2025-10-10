İsrail kabinesi tarafından onaylanan ateşkes anlaşmasının ardından, İsrail güçleri Gazze’de belirlenen konuşlanma hatlarına doğru kısmi çekilme sürecini başlattı.
İsrail ordusu kısmi çekilmeye başladı
İsrail kabinesinin Gazze’deki ateşkes anlaşmasını onaylamasının ardından, İsrail güçleri anlaşma kapsamında belirlenen konuşlanma hatlarına doğru kısmi olarak çekilmeye başladı.
Yetkililer, bu çekilmenin bölgedeki güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla planlandığını vurguladı.
Ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Gazze sınırında ve şehir içindeki durum yakından takip ediliyor. Uluslararası gözlemciler, tarafların anlaşmaya uyumunu ve çekilme sürecinin sorunsuz ilerleyip ilerlemediğini denetliyor.