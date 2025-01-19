İsrail ve Hamas arasındaki ateşkesin ardından, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kabinesinde tehditler gündeme geldi. Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi'ni işgal etmeye çağırırken, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'yi suçladı ve ''Rehine takasından sonra işgale dönülmezse hükümeti devireceğim'' tehdidinde bulundu.

Ateşkes sonrası hükümet içi çatışmalar

İsrail ile Hamas arasında 15 ayın ardından ateşkes anlaşması sağlandı. Ancak, ateşkes sonrası Netanyahu'nun kabinesindeki bazı bakanlar, bu kararı sert bir şekilde eleştirerek tehditlerde bulundu. Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi’ni işgal etmeye ve askeri bir hükümet kurmaya yönelik çağrılarda bulundu. Smotrich, ''Hamas’ı yenmenin başka yolu yok'' diyerek, savaşın devam etmesi gerektiğini savundu.

‘Savaşmaya geri dönülmezse hükümet devrilecek’

Smotrich, İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi’yi zayıf strateji uygulamakla suçladı. Smotrich, “Gazze Şeridi’nin tamamını ele geçirme ve yönetme yolunda savaşmaya geri dönülmezse hükümeti devireceğim. Ben başbakan olsaydım, genelkurmay başkanına ‘Bu benim politikam; bunu uygulamazsan evine git’ derdim,” dedi.

Sa'ar’dan ateşkese tepki

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar ise ateşkesin ardından yaptığı açıklamada, savaş hedeflerinin hala geçerli olduğunu belirtti. “Ateşkesin ikinci aşamasına geçmenin otomatik bir şey olmadığı açık. Bu, Hamas’ın taleplerini kabul etmek anlamına gelmez. Ulaşmamız gereken hedefler var, bunları müzakere edeceğiz,” dedi.

İstifalar yaşandı

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Yahudi Gücü Partisi'ne mensup bakanlar, kabinedeki görevlerinden istifa etti.Yahudi Gücü Partisi, tüm bakanlarının istifa ettiğini duyurdu. Ben-Gvir'in Ulusal Güvenlik Bakanlığı, Yitzchak Wasserlauf'un Necef ve Galile Kalkınma Bakanlığı ve Amichai Eliyahu'nun Miras Bakanlığı'ndan istifa ettiği açıklandı.