İsrail ordusunun Lübnan’ın güney ve doğusundaki beldelere düzenlediği hava saldırılarında 11 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusundan Lübnan’a hava saldırısı

İsrail ordusu, Lübnan’ın güney ve doğusundaki beldelere yönelik şiddetli hava saldırıları düzenledi. Lübnan haber ajansı NNA, saldırılarda en az 11 kişinin yaralandığını, 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Hedef alınan bölgeler arasında Nebatiye, Sayda, Mercayun ve Bint Cubeyl ile doğudaki Baalbek ve Bekaa kentleri yer aldı.

Fabrika ve yerleşim alanları hedef alınıyor

Saldırılarda bazı taş ocakları ve çimento fabrikaları da vuruldu. İsrail savaş uçakları özellikle şunları hedef aldı:

Nebatiye: Rumin ile Humin beldeleri arası

Fevka beldesi: Ali et-Tahir bölgesi (İHA saldırısı)

Sayda: Benaful beldesine iki saldırı

Sarafand-Beysariye: Herbe Duveyr bölgesi

Şarkiye-Kusriye es-Sayyad yolu: Güdümlü füze ile saldırı, yolda büyük çukur oluştu

Mercayun: Blida beldesi (zeytin hasadı sırasında)

Bint Cubeyl: Deyr Antar beldesi

Baalbek: Şemstar beldesi çevresi

Hizbullah ve GWB hedef alındı

İsrail ordusu, saldırıların Hizbullah ve Lübnanlı çevre örgütü Sınır Tanımayan Yeşiller (GWB) tesislerini hedef aldığını öne sürdü.

Ayrıca, hedef alınan bazı tesislerin yeniden inşa için kullanılan taş ocakları ve çimento fabrikaları olduğu kaydedildi. İsrail, Bekaa Vadisi ve güney Lübnan’daki yeraltı silah tesislerine baskın düzenlendiğini iddia etti.

Lübnan’daki çatışma geçmişi

Ekim 2023’te İsrail, Lübnan’a yönelik saldırı başlatmıştı. Eylül 2024’te saldırılar geniş çaplı savaşa dönüşmüş, 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, 17 bin kişi yaralanmış, 19 kişi tutuklanmıştı. Kasım 2024’te ateşkes sağlanmasına rağmen İsrail’in anlaşmayı 4 bin 500’den fazla kez ihlal ettiği, yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirildi. İsrail, son savaşta ele geçirdiği beş Lübnan tepesini hâlen işgal ederken, uzun süredir elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını sürdürüyor.