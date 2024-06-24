İsrail’in Gazze Şeridi ve Lübnan’a yönelik devam eden saldırıları hakkında açıklamalarda bulunan Baerbock, İsrail’in dostu olarak Gazze’deki savaşın daha da derinleşebileceği uyarısında bulundu. Bu durumun uluslararası öfkenin artmasına ve İsrail’in güvenliğine zarar vermesine sebep olabileceğini belirtti. Ayrıca, İsrail ve Lübnan arasındaki gerilimle ilgili endişelerini dile getirdi ve Beyrut’a yapacağı ziyaretle çözüm arayışlarını sürdüreceklerini vurguladı. Baerbock, istenmeyen bir tırmanış ve genel bir savaş riskinin her geçen gün arttığını da ifade etti.

Editör: Emirhan Bol