İsrail, Lübnan'ın güneyine saldırı gerçekleştirdi.

İsrail ve Hizbullah arasında çatışmalar devam ediyor. İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Rmaich yakınlarına saldırı düzenledi. Saldırının ardından bölgeden dumanlar yükselirken, can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı. Saldırının ardından Hizbullah ise İsrail'e roket saldırısı ile karşılık verdi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'dan Batı Celile'ye en az 20 roket fırlatıldığını belirterek, roketlerin boş arazilere düştüğünü ifade etti.

Roket saldırısında yaralanan olmadığını aktaran IDF, roketlerin ateşlendiği noktalara topçu ateşi ile karşılık verildiğini belirtti.