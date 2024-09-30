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Açıklamada, “Halk Sağlığı Bakanlığına bağlı Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi, dün Sidon'un doğusundaki Ain al-Delb'e düzenlenen İsrail düşmanı saldırısında şehit sayısının 45'e, yaralı sayısının ise 70'e yükseldiğini belirtti” denildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in dün geceden bu yana ülkenin güneyine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden sivil sayısının 45’e, yaralanan sivil sayısının ise 70’e yükseldiğini açıkladı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in ülkenin güneyine düzenlediği saldırı larda hayatını kaybeden sivil sayısının 45’e, yaralanan sivil sayısının ise 70’e yükseldiğini duyurdu.

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