İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ın doğusunda saldırı başlatma kararı alarak, bölgedeki tüm sivillerin tahliye edilmesini istedi. Bu karar doğrultusunda, Filistinliler Aksa Şehitleri Hastanesi ve çevresindeki bölgeleri boşaltmaya başladı.

Hastanede paniğe yol açan tahliye emri

Tahliye emri sonrasında hastane içindeki hasta ve yaralılar, saldırı korkusuyla hastaneyi terk etmek zorunda kaldı. Hastanede halihazırda yaklaşık 100 hasta bulunmakta olup, bunlardan 7'si yoğun bakım ünitesinde tedavi görmekte. Hastalar, panik ve endişe içinde yürüyerek, tekerlekli sandalye veya hasta yatakları ile hastaneden ayrılmaya çalışıyor.

Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Gazze Sağlık Bakanlığı, yaşanan endişeye rağmen Aksa Şehitleri Hastanesi'nin sağlık hizmetlerine devam ettiğini ve sağlık ekiplerinin görevlerini sürdürdüğünü belirtti. Bakanlık, hastanedeki hasta ve sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanması talebinde bulundu.

İsrail'in göç zorlamaları

İsrail ordusunun tahliye kararları, Gazze'de yaşayan Filistinlilerin zorlu yaşam koşullarını daha da kötüleştirdi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılar ve sürekli tahliye emirleri, bölgedeki nüfusun büyük bir kısmını zorunlu göçle karşı karşıya bırakıyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre, Gazze'de yaşayan her 10 kişiden 9'u bu saldırılar nedeniyle göç etmek zorunda kaldı. Gazze'deki Filistinliler, saldırılar, gıda sıkıntısı ve sürekli göç zorunluluğu nedeniyle büyük sıkıntılar çekiyor.