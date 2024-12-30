İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), son yıllarda geliştirdiği ve şimdiye kadar en gelişmiş askeri yapay zeka girişimlerinden biri olarak değerlendirilen makine öğrenimi programını duyurdu. Ancak Washington Post'un yaptığı araştırma, bu teknolojilerin on yıl süresince gizlice geliştirildiğini ve iç işleyişine dair daha önce rapor edilmeyen önemli detayları gün yüzüne çıkardı.

45 Bin sivilin ölümü ve eleştiriler

Gazze’deki savaşın son derece yüksek sivil kayıplarına yol açan bu teknoloji, bir dizi etik tartışmayı da beraberinde getirdi. Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre, savaşta 45 bin kişi hayatını kaybetti, bunların büyük bir kısmını kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Bazı iç eleştirmenler, yapay zekanın hızla ürettiği hedeflerin, sivil kayıpları artıran bir faktör olduğunu savunuyor. Eski askeri yetkililer, IDF'nin kabul edilebilir sivil kayıp sınırlarını aştığını ve otomasyonun hedef üretiminde çok hızlı kararlar alarak daha fazla sivilin ölümüne yol açtığını iddia ediyor.

IDF'nin savunması: "Gerçek Dışı" İddialar

İsrail Savunma Kuvvetleri, yapay zekanın sivillere zarar verdiği yönündeki eleştirileri "gerçek dışı" olarak nitelendiriyor. IDF, teknolojinin doğru bilgi toplama ve karar verme süreçlerini iyileştirdiğini ve bu araçların ikincil zararı en aza indirerek, insan liderliğindeki sürecin doğruluğunu artırdığını belirtiyor. Ancak, bazı üst düzey askeri yetkililer, makine öğrenimi teknolojisinin hızla karar alma süreçlerini hızlandırırken, bu sistemlerin içerdiği hataların ve eksikliklerin gözden kaçtığını ifade ediyor.

Gizli gelişim ve hatalı sistemler

Yapay zeka tarafından toplanan istihbaratın kalitesiyle ilgili tartışmaların yanı sıra, bazı askeri raporlarda kullanılan Arapça dil işleme sistemlerinin bazı önemli hatalar içerdiği, özellikle argo kelimeleri ve ifadeleri anlamada başarısız olduğu tespit edildi. Bu hataların, istihbaratın doğruluğunu sorgulayan uzmanlar tarafından dile getirildiği belirtiliyor.

Soykırım davası ve küresel tartışma

İsrail’in bu teknolojiyi kullanmasını savunanlar, küçük bir ülkenin güçlü düşmanlarla karşı karşıya kaldığında hayatta kalabilmek için böyle yenilikçi yöntemlere başvurmasının gerektiğini savunuyor. Ancak bu teknolojiye olan güven, küresel bir tartışmayı da beraberinde getiriyor. Güney Afrika, Lahey’de İsrail’e karşı soykırım davası açarak, Gazze’deki hedeflerin bombalanmasına dair kritik kararların bir yazılım tarafından verilip verilmediğini sorguluyor. Bu soruşturma, yapay zeka teknolojisinin savaşlardaki rolüne ilişkin daha geniş bir küresel tartışmayı hızlandırabilir.