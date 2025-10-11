İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki el-Musaylih beldesine 10’dan fazla hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda endüstriyel tesisler yıkıldı, bölgede şiddetli patlamalar meydana geldi.

İsrail'den Lübnan'a yeni saldırı

İsrail ordusu, ateşkesi bir kez daha ihlal ederek Lübnan’ın güneyine hava saldırıları düzenledi. Lübnan basınında yer alan haberlere göre saldırılar, el-Musaylih beldesi ve çevresinde yoğunlaştı.

Bölgeden gelen ilk bilgilere göre, İsrail uçakları 10'dan fazla hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırılar sonucu şiddetli patlamalar meydana gelirken, endüstriyel tesislerde büyük yıkım oluştu.

Haberlere göre hedef alınan bölgede buldozerlerin bulunduğu alanlar da vuruldu. Bombardıman nedeniyle Musaylih–Neccariye kara yolu kapandı.

"Hizbullah'ın altyapısını vurduk"

İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamada, Hizbullah’a ait altyapı tesislerini hedef aldığını ileri sürdü. Açıklamada, “Hizbullah’ın altyapısını yeniden inşa etmek için kullandığı araçlar vuruldu” denildi.

İsrail, saldırının gerekçesi olarak Hizbullah’ın bölgede faaliyet göstermesinin ateşkesi ihlal ettiğini savundu.

Ancak Lübnanlı kaynaklar, saldırıların sivil yerleşim ve üretim alanlarını da hedef aldığını belirtiyor.

Ateşkes 4 bin 500’den fazla kez ihlal edildi

İsrail, Lübnan ile 27 Kasım 2024’te yaptığı ateşkes anlaşmasını sistematik olarak ihlal etmeye devam ediyor.

Resmi verilere göre, bugüne kadar 4 bin 500’den fazla ateşkes ihlali gerçekleşti.

Bu ihlallerde:

283 kişi hayatını kaybetti,

630 kişi yaralandı.

Ekim 2023’te başlayan İsrail–Hizbullah çatışmaları, 2024 boyunca şiddetini artırarak devam etmişti.

İsrail’in hava ve kara saldırılarında bugüne kadar 4 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 17 bin kişi yaralandı.

İşgal sürüyor

Ateşkesin “geri çekilme” maddesine rağmen, İsrail ordusunun sınır hattındaki 5 bölgede varlığını sürdürdüğü belirtildi.

Bu bölgelerdeki askerî varlık, hem uluslararası hukuk hem de Birleşmiş Milletler kararları açısından ihlal niteliği taşıyor.