İsrailli vatandaşlar, hükümetten Gazze Şeridi'ndeki esirlerin serbest bırakılması ve Hamas ile anlaşmaya varılmasını talep ederek protesto düzenledi. Göstericiler, hükümetin politikalarını eleştirerek "Hayır, pervasız bir hükümeti kabul etmeyeceğiz" ve "Faşizme hayır" sloganları attı.

Protestoların parlamentonun ardından Başbakan Binyamin Netanyahu'nun konutuna doğru devam etmesi bekleniyor. Bu gösteriler, İsrail'de siyasi gerginliğin arttığı bir dönemde, erken seçim ve Gazze Şeridi'ndeki esirlerin geri getirilmesi taleplerini güçlü bir şekilde dile getiriyor. Göstericiler, hükümete baskı yaparak Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için Hamas ile bir anlaşmaya varılmasını istiyor.