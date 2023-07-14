Gallant ziyaretine ilişkin bugün yaptığı açıklamada, “Azerbaycan'a gerçekleştirdiğim verimli ziyareti tamamlayarak Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev, mevkidaşım Bakan Albay General Hasanov ve Devlet Sınır Hizmetleri Başkanı Albay General Guliyev ile bir araya geldim. Savunma işbirliğini genişletme fırsatlarını ele aldık. Bir dizi alanda işbirliği yaparken güçlü bağımızı ve kalıcı dostluğumuzu daha da derinleştirme konusunda mutabık kaldık. Savunma ilişkilerimiz her iki ülkenin güvenliğinin yanı sıra bölgesel barış ve istikrara da katkıda bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

İKİLİ İLİŞKİLERİN GELİŞİMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan dünkü Aliyev-Gallant görüşmesine dair yapılan açıklamada, “Görüşme sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile İsrail Savunma Bakanı arasında bu yıl Münih'te gerçekleşen görüşme hatırlatıldı. Taraflar, askeri-teknik alandaki işbirliği de dahil olmak üzere ikili ilişkilerin gelişimini takdir ettiler. Taraflar, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Azerbaycan'a gerçekleştirdiği ziyaretin ikili ilişkilerin geliştirilmesindeki rolüne dikkat çektiler. Taraflar ayrıca Azerbaycan'ın İsrail'de büyükelçilik açmasının işbirliğinin genişletilmesi açısından önemini vurguladılar” denildi.

İSRAİL SAVUNMA BAKANI OLARAK AZERBAYCAN’A İLK ZİYARET

Gallant ve mevkidaşı Hasanov görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada ise İsrailli heyetin ilk olarak Şehitler Sokağını ziyaret ettiği ve Ebedi Ateş anıtına çelenk bıraktığı belirtildi. Resmi karşılama töreninin ve Şeref Defteri’nin imzalanmasının ardından geçilen görüşmede Hasanov’un, İki ülke arasındaki yüksek düzeyli ortaklığın sadece Azerbaycan ve İsrail'in kalkınmasında değil aynı zamanda tüm bölgede güvenliğin sağlanmasında da önemli bir rol oynadığını vurguladığı ifade edildi. Açıklamada, “İsrail Savunma Bakanı olarak Azerbaycan'a gerçekleştirdiği ilk ziyaretten ve samimi bir görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yoav Gallant, Azerbaycan-İsrail ilişkilerinin dostluk ve karşılıklı güvene dayandığını vurguladı. İsrailli Bakan, askeri işbirliğinin daha da geliştirilmesi açısından bu tür toplantıların ve karşılıklı ziyaretlerin gerekliliğinin altını çizdi. Stratejik ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve güvenlik bağlarının genişletilmesinin önemi vurgulandı. Görüşmede Azerbaycan ve İsrail arasında askeri ve askeri-teknik alanlarda işbirliğinin geliştirilmesine yönelik perspektiflerin yanı sıra iki tarafı ilgilendiren bir dizi konu ele alındı” ifadelerine yer verildi.