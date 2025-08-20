İsrail’de Gazze’ye yönelik yeni işgal hazırlıkları hız kazandı. Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir tarafından sunulan işgal planına resmen onay verdi. İsrail basınına göre plan, “Gideon’un Savaş Arabaları II” adı verilen operasyon kapsamında uygulanacak.

60 Bin Yedek Asker Göreve Çağrıldı

İsrail devlet televizyonu KAN’ın aktardığına göre, onayın ardından ordu 60 bin yedek askeri silah altına alma kararı aldı. Yetkililer, bu askerlerin tamamının doğrudan Gazze operasyonuna dahil edilmeyeceğini, ancak saldırıların yoğunlaşması halinde sayının 130 bine çıkarılabileceğini belirtti.

Operasyonun Aşamaları

Planın ilk aşamasında yaklaşık 1 milyon Filistinlinin Gazze’nin güneyine sürülmesi, kentin kuşatılması ve yoğun bombardıman sonrası işgal edilmesi öngörülüyor. İkinci aşamada ise büyük ölçüde yıkıma uğramış Gazze merkezindeki mülteci kamplarının işgali planlanıyor.

Netanyahu’nun Açıklamaları

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos’ta kuzeydeki Gazze kentinin işgaline yönelik plana onay vermişti. Başbakan Binyamin Netanyahu, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, “Gazze Şeridi’nin tamamını işgal etmeyi hedefliyoruz” demişti.

Tarihsel Bağlam

İsrail, 1967’den 2005’e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi’ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,4 milyon Filistinlinin yaşadığı bölge, 18 yıldır ağır abluka koşulları altında bulunuyor.