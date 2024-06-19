İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, İsrail basınına yaptığı açıklamalarda, Hamas’ın tamamen ortadan kaldırılacağına dair vaatlerin İsrail halkını yanılttığını ifade etti. Hagari, “Hamas bir fikirdir, yok edilebileceğini düşünenler yanılıyor. Eğer hükümet bir alternatif bulmazsa Gazze’de olmaya devam edecek” şeklinde konuştu.

Netanyahu'dan Hagari'ye tepki gecikmedi

Hagari’nin bu açıklamalarının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisinden bir açıklama yapıldı. Açıklamada, güvenlik kabinesinin “Hamas’ın askeri ve idari kabiliyetlerinin yok edilmesini savaş hedeflerinden biri olarak belirlediği” vurgulanarak, “IDF bu konuda kararlıdır” denildi.

IDF Sözcü Birimi de ayrı bir açıklama yayınlayarak, ordunun Hamas’ın yönetim ve askeri kabiliyetlerini yok etmek de dahil olmak üzere hükümetin belirttiği savaş hedeflerine bağlı olduğunu duyurdu. Açıklamada, Hagari’nin sözlerinin “Hamas’ı bir ideoloji ve fikir olarak ortadan kaldırmaktan” bahsettiği belirtilerek, “Aksini iddia etmek, sözleri bağlamından koparmak olur” ifadesine yer verildi.