İsrail askerleri, Suriye’nin Dera ilindeki Saysun ve Cemle köylerine girerek arama-tarama faaliyetleri yürüttü; Suriye yönetimi ihlali kınadı.

İsrail güçleri Suriye’de köylere girdi

Suriye’nin güneyinde yer alan Dera ilinin batısındaki Saysun ve Cemle köyleri, İsrail askerlerinin arama-tarama faaliyetlerine sahne oldu.

Suriye haber ajansı SANA’da yer alan bilgilere göre, sabah saatlerinde İsrail ordusuna ait yaklaşık 18 askeri araç köylerde evlere baskın düzenledi ve arama yaptı. Ayrıca, İsrail’e ait farklı birliklerin Golan sınırındaki Cemle askeri üssü çevresinde konuşlandığı bildirildi.

Hareketlilik sırasında İsrail’e ait insansız hava araçlarının (İHA) bölgede keşif uçuşları yaptığı, bu durumun halk arasında ciddi kaygı ve tedirginlik yarattığı ifade edildi.

Suriye yönetimi kınadı

Suriye yönetimi, İsrail güçlerinin Dera, Kuneytra ve Şam kırsalındaki tekrar eden sızmalarını sert şekilde kınadı. Yapılan açıklamada, bu eylemlerin 1974 Ateşkes Anlaşması ve uluslararası hukukun ihlali olduğu vurgulandı. Suriye, uluslararası toplumu ihlalleri durdurmaya çağırdı.