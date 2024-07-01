Polonya'nın Varşova kentinden havalanan İsrail'in El Al Havayollarına ait uçak, Sharon Nevo isimli yolcunun rahatsızlanması dolayısıyla Antalya Havalimanı'na indi.

İsrail medyası "Havalimanı görevlileri uçağa yakıt sağlanmasına izin vermedi" şeklinde iddia ortaya attı.

Diplomatik kaynaklar, Polonya'nın başkenti Varşova'dan İsrail'in başkenti Tel Aviv'e giden İsrail merkezli El Al Havayoluna ait uçağın Antalya Havalimanı'na acil inmesi hakkında bilgi paylaştı.

Antalya'ya inen El Al uçağına ilişkin yapılan açıklamada "Hastalanan yolcu nedeniyle uçağın acil inişine izin verildi. İnsani mülahazalarla uçağa yakıt sağlanacaktı ancak ilgili prosedür tamamlanmak üzereyken kaptan kendi rızasıyla ayrılmaya karar verdi" ifadelerini kullandı.

Solunum yolundan rahatsızlanan yolcu Sharon Nevo'nun sağlık ekipleri tarafından indirilmesinin ardından uçak, seferini sürdürdü. İsrail'e ait uçak yakıt ikmali için Rodos'a; oradan da Tel Aviv'e uçacağı öğrenildi.