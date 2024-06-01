İsrail'in ulusal güvenlik danışmanı Tzachi Hanegbi, H*mas ile Gazze'de devam eden çatışmaların en az 7 ay daha süreceğini öngördü. Bu açıklama, bölgedeki çatışmaların uzun süre devam edebileceği endişelerini artırdı. Hanegbi, Kan radyosuna yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Mısır sınırındaki hattı kontrol altına aldığını belirtti.

Çatışmaların İnsani Etkileri

Refah'ta kalan siviller, şehir merkezi ve batısına yönelik saldırıların devam ettiğini rapor etti. Operasyonlar sonrası tankların geri çekildiği ancak çatışmaların devam ettiği ifade edildi. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Refah'taki son açık hastanenin sadece sınırlı bir kapasiteyle çalışabildiğini açıkladı. Bölgedeki insani durum giderek kötüleşiyor.

İsrail'in Stratejisi ve Hedefleri

İsrail, Hamas'ın Gazze'den fırlattığı roket saldırılarına karşılık veriyor. Ülkenin stratejisi, bölgedeki güvenliği sağlamak ve sivil halkı korumak üzerine yoğunlaşıyor. Gazze'deki operasyonlar, İsrail'in güvenlik politikasının bir parçası olarak görülüyor.

Uluslararası Toplumun Tepkileri

Uluslararası toplum, Gazze'deki çatışmalara yönelik endişelerini dile getiriyor. Birçok ülke, tarafları çatışmaların sonlandırılması ve barışçıl bir çözüm bulunması konusunda çağrıda bulunuyor. Ancak çözüm için henüz somut adımlar atılmış değil.