İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerinde sivillerin yaşadığı evlere düzenlediği saldırılar sonucu dokuz Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail savaş uçakları, Refah kentinin kuzeyindeki Misbah bölgesinde sivilleri hedef aldı.

İsrail'in Misbah bölgesinde çok sayıda kişinin bulunduğu Mısri ailesine ait eve düzenlediği saldırıda beş kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

İsrail savaş uçakları ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda yer alan Absan beldesinde bir başka evi hedef aldı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda dört kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 175 Filistinli öldü, 90 bin 403 kişi yaralandı.