Batı Nil Virüsü (BNV), ilk olarak 1937 yılında Uganda'da keşfedilen, sivrisinekler aracılığıyla insanlara bulaşan bir arbovirüs enfeksiyonudur. Çoğunlukla Culex türü sivrisinekler tarafından taşınan bu virüs, enfekte olmuş kuşlar aracılığıyla yayılabilir. Özellikle Haziran ve Eylül ayları arasında aktif olan BNV, nörotropik özelliğe sahip olup, insanlarda merkezi sinir sistemini etkileyerek ciddi nörolojik hastalıklara yol açabilir.
Batı Nil Virüsü enfeksiyonunun belirtileri, enfekte kişinin yaşına ve sağlık durumuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir:
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Genel belirtiler:
- Yüksek ateş
- Baş ağrısı
- Sırt ağrısı
- Kas ağrıları
- Halsizlik
- Mide bulantısı ve kusma
- İshal
- Deri döküntüleri
- Lenfadenopati (lenf bezlerinin şişmesi)
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Ciddi Vakalar:
- Uyuşukluk
- Boynu dik tutamama
- Bilinç bulanıklığı
- Kas seyirmesi ve titreme
- Koma
- Konvülsiyonlar
- Menenjit (beyin zarı iltihabı)
- Ensefalit (beyin iltihabı)
- Ataksi (hareketlerde düzensizlik)
- Felç
Batı Nil Virüsü nasıl bulaşır?
Batı Nil Virüsü, çoğunlukla sivrisinek ısırıkları yoluyla bulaşır. Culex türü sivrisinekler, enfekte olmuş kuşlardan virüsü alarak insanlara bulaştırır. Ender durumlarda, kan transfüzyonu, organ nakli, doğum ve emzirme yoluyla da bulaşma görülebilir.
Batı Nil Virüsü enfeksiyonunun tanısı, hastanın öyküsü ve fizik muayenesinin ardından laboratuvar testleri ile konur. Kan ve omurilik sıvısı örneklerinde virüse karşı üretilen antikorların tespiti, kesin tanı koymada kullanılır.
Tedavi yöntemleri
Şu anda Batı Nil Virüsü için spesifik bir aşı veya antiviral tedavi bulunmamaktadır. Tedavi, belirtileri hafifletmeye yöneliktir ve şunları içerebilir:
- Sıvı takviyesi
- Ağrı kesiciler
- Anti-inflamatuar ilaçlar
Ciddi vakalarda, hastane yatışı gerekebilir ve solunum desteği gibi yoğun bakım tedavileri uygulanabilir.
Korunma yolları nelerdir?
Batı Nil Virüsü'nden korunmanın en etkili yolu, sivrisinek ısırıklarını önlemektir:
- Böcek kovucu kullanımı
- Uzun kollu ve bacakları kapatan kıyafetler giyme
- Sivrisineklerin yoğun olduğu bölgelerden kaçınma
- Kapı ve pencerelerde sineklik kullanımı
- Su birikintilerinin önlenmesi