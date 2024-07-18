Batı Nil Virüsü (BNV), ilk olarak 1937 yılında Uganda'da keşfedilen, sivrisinekler aracılığıyla insanlara bulaşan bir arbovirüs enfeksiyonudur. Çoğunlukla Culex türü sivrisinekler tarafından taşınan bu virüs, enfekte olmuş kuşlar aracılığıyla yayılabilir. Özellikle Haziran ve Eylül ayları arasında aktif olan BNV, nörotropik özelliğe sahip olup, insanlarda merkezi sinir sistemini etkileyerek ciddi nörolojik hastalıklara yol açabilir.

Batı Nil Virüsü enfeksiyonunun belirtileri, enfekte kişinin yaşına ve sağlık durumuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir:

Genel belirtiler: Yüksek ateş Baş ağrısı Sırt ağrısı Kas ağrıları Halsizlik Mide bulantısı ve kusma İshal Deri döküntüleri Lenfadenopati (lenf bezlerinin şişmesi)

Ciddi Vakalar: Uyuşukluk Boynu dik tutamama Bilinç bulanıklığı Kas seyirmesi ve titreme Koma Konvülsiyonlar Menenjit (beyin zarı iltihabı) Ensefalit (beyin iltihabı) Ataksi (hareketlerde düzensizlik) Felç



Batı Nil Virüsü nasıl bulaşır?

Batı Nil Virüsü, çoğunlukla sivrisinek ısırıkları yoluyla bulaşır. Culex türü sivrisinekler, enfekte olmuş kuşlardan virüsü alarak insanlara bulaştırır. Ender durumlarda, kan transfüzyonu, organ nakli, doğum ve emzirme yoluyla da bulaşma görülebilir.

Batı Nil Virüsü enfeksiyonunun tanısı, hastanın öyküsü ve fizik muayenesinin ardından laboratuvar testleri ile konur. Kan ve omurilik sıvısı örneklerinde virüse karşı üretilen antikorların tespiti, kesin tanı koymada kullanılır.

Tedavi yöntemleri

Şu anda Batı Nil Virüsü için spesifik bir aşı veya antiviral tedavi bulunmamaktadır. Tedavi, belirtileri hafifletmeye yöneliktir ve şunları içerebilir:

Sıvı takviyesi

Ağrı kesiciler

Anti-inflamatuar ilaçlar

Ciddi vakalarda, hastane yatışı gerekebilir ve solunum desteği gibi yoğun bakım tedavileri uygulanabilir.

Korunma yolları nelerdir?

Batı Nil Virüsü'nden korunmanın en etkili yolu, sivrisinek ısırıklarını önlemektir:

Böcek kovucu kullanımı

Uzun kollu ve bacakları kapatan kıyafetler giyme

Sivrisineklerin yoğun olduğu bölgelerden kaçınma

Kapı ve pencerelerde sineklik kullanımı

Su birikintilerinin önlenmesi