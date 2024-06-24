İsrailliler, Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki hükümetin istifası ve erken seçimlere gidilmesi talepli protestolarını sürdürüyor.

Göstericiler, erken seçim kararı alınana kadar ülkedeki ekonomik faaliyetlerin durdurulması çağrısında bulunuyor.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, bir grup protestocu başkent Tel Aviv’in yakınından geçen otoyolu trafiğe kapattı.

Haberde eylemciler adına yapılan açıklamada, “Hükûmet hiçbirimizin hayatına değer vermiyor. Bu bir acil durum. Ülke tarihindeki en yozlaşmış ve en başarısız olan bu hükûmet gidene kadar ekonomi durma noktasına gelmeli” denildiği aktarıldı.

Öte yandan Haaretz gazetesinin haberine göre, bir grup aktivist ise İsrail Genel İşçi Sendikasının (Histadrut) başkent Tel Aviv’deki binasının girişine zincirlerle kendilerini bağladı.

Aktivistlerin erken seçim yapılmasını ve erken seçim duyurulana kadar İsrail'deki ekonomik faaliyetlerin durdurulmasını talep ettiği belirtildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze Şeridi’ndeki saldırıları gerekçe göstererek erken seçime gitmeyi reddediyor.

Muhalefet ve İsrailli esir aileleri, Netanyahu'yu kişisel çıkarlarına hizmet eden politikalar izlemekle ve Gazze'deki saldırıların ilan edilen hedeflerine ve esirleri geri getirmeye ulaşamamakla suçluyor.

Netanyahu ise seçim sürecinin “devleti felç edeceğini” ve esir değişim müzakerelerini sekiz aya kadar donduracağı gerekçelerini öne sürüyor.