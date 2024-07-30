İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenlediğini ve saldırının hedefinde geçtiğimiz cumartesi günü Golan Tepeleri'nde gerçekleşen saldırının sorumlusu olduğu düşünülen Hizbullah komutanının olduğunu doğruladı. Hedef alınan komutanın durumu ise henüz bilinmiyor.

İsrail, Beyrut'un güneyinde Şiilerin yoğun olarak bulunduğu Dahieh banliyösüne yönelik hava saldırısı düzenledi. IDF, saldırının Golan Tepeleri'nde yer alan Majdal Shams'a yönelik saldırının intikamı niteliğinde olduğunu ve Hizbullah komutanını hedef aldığını belirtti.

İsrail'in açıklamaları

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Hizbullah kırmızı çizgiyi geçti" diyerek örgüte karşı sert bir tutum sergilendiğini ifade etti. IDF, saldırı hakkında daha fazla detaylı bilginin ilerleyen saatlerde paylaşılacağını duyurdu.

Hizbullah ve Lübnan'dan ilk tepkiler

Lübnan basını, saldırının Beyrut’un güneyindeki Şii nüfusun yoğun olduğu bölgeye yapıldığını belirtti. Hizbullah, saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Lübnan hükümeti ise İsrail'in saldırısını kınayarak uluslararası toplumu bu saldırganlığa karşı harekete geçmeye çağırdı.

Geçtiğimiz cumartesi günü Golan Tepeleri'nde yer alan Majdal Shams'a düzenlenen saldırıda, yaşları 10 ila 20 arasında değişen 12 İsrailli hayatını kaybetmişti. İsrail, saldırıdan Hizbullah'ı sorumlu tutarken, Hizbullah bu iddiaları reddetmişti.