İsrail Devlet Televizyonu KAN'da yer alan habere göre, İsrailli Bakan Katz, Batı Şeria'daki güvenlik durumunu tartışmak üzere Yesha Konseyi liderleriyle bir araya geldi. Katz, toplantıda "mülteci kamplarının Filistin'in değil, İran'ın kontrolü altında olduğunu" iddia etti ve Cenin Mülteci Kampı'nın boşaltılması gerektiğini savundu.

Doğu sınırı ve kaçakçılık

Katz, ayrıca Ürdün ile olan doğu sınır hattının kaçakçılığa açık olduğunu belirterek, bu bölgeye büyük bir bariyer inşa edilmesi gerektiğini vurguladı. Dışişleri Bakanlığı, Katz'ın açıklamaları hakkında yorum yapmayı reddetti.

Filistinli gruplardan tepkiler

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), Fetih ve Hamas hareketleri, Katz'ın Cenin kampını boşaltma çağrısını "faşist İsrail hükümetinin soykırım planlarını açığa çıkardığı" şeklinde değerlendirdi. FKÖ Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh, Katz'ın açıklamalarının, "Filistin halkına yönelik etnik temizlik ve soykırım savaşı" yürütüldüğünü gösterdiğini ifade etti.

Fetih Hareketi, bu tür açıklamaların, 7 Ekim'den bu yana Filistin halkına karşı gerçekleştirilen terör eylemlerinin soykırım niteliğini ortaya çıkardığını belirtti. Ayrıca uluslararası toplumu, bu açıklamaları ciddiye almaya ve İsrailli yetkililerin yargılanmasını talep etmeye çağırdı.

Hamas'tan açıklama

Hamas, Katz'ın sözlerini "soykırım ve suç zihniyetinin bir yansıması" olarak nitelendirerek, Cenin Mülteci Kampı'nın yok edilmesi çağrısının, Filistin halkı aleyhinde en kötü suçları işlemekten çekinmediğinin bir kanıtı olduğunu belirtti. Ayrıca uluslararası topluma, bu durumla ilgili sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulundu.

Cenin'deki son gelişmeler

İsrail ordusu, 6 Ağustos'ta Cenin kenti ve mülteci kampına yönelik düzenlediği yaklaşık 20 saat süren baskının ardından geri çekildi. Bu operasyonda 4 Filistinli hayatını kaybetti.