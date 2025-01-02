İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde yer alan Han Yunus kentindeki yerinden edilmiş sivillerin barındığı çadırlara hava saldırısı düzenledi. Saldırıda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 11 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi yaralandı.

Filistin Sivil Savunma Teşkilatı’ndan yapılan açıklamaya göre, saldırı Gazze’nin El-Mevasi bölgesinde gerçekleşti. Bölge, İsrail tarafından daha önce “güvenli alan” ilan edilmiş ve yüz binlerce Filistinli buraya zorla göç ettirilmişti.

Saldırı sonrası bölgede büyük bir yangın çıktı ve panik dolu anlar amatör kameralarca kaydedildi. Görgü tanıkları, çadırların tamamen yandığını ve kurtarma ekiplerinin enkaz altındaki yaralılara ulaşmak için zamana karşı yarıştığını aktardı.

Açıklama yapılmadı

İsrail ordusu, saldırının hedefi ve amacı hakkında henüz resmi bir açıklama yapmazken, Filistinli yetkililer olayın "sivillere yönelik kasıtlı bir saldırı" olduğunu vurguladı. Uluslararası kuruluşlar ise bölgede yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek saldırıyı kınadı.

Birleşmiş Milletler yetkilileri, bölgedeki insani krizin derinleştiğini belirterek ateşkes çağrılarını yineledi. Yaralıların tedavisi için hastanelerde yer bulunmadığı ve sağlık hizmetlerinin yetersiz kaldığı bildirildi.