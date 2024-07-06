İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentindeki İbrahim (Harem-i İbrahim) Camisi'ne gitmek isteyen Filistinliler, İsrail'in katı tedbirleriyle karşılaştı. İsrail ordusu, İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in hicretinin yıl dönümünde ibadet etmek isteyen Filistinlilerin camiye ulaşmasını engelledi.

Engellemelere rağmen çağrıya uydular

Filistin Vakıflar ve Diyanet İşleri Bakanlığı'nın çağrısı üzerine El Halil'deki Filistinliler, Hz. Peygamber'in hicretini anma törenine katılmak için İbrahim Camisi'ne gitmeye çalıştı. İbrahim Camii Vakfı Müdürü Mutez Ebu Suneyne, "Geçmiş yıllara göre işgal tedbirleri nedeniyle camide ibadet eden kalmamış durumda" dedi. Ebu Suneyne, caminin tüm kapılarının kapalı olduğunu ve sadece bir kapının açık bırakıldığını belirtti.

Yoğun güvenlik önlemleri

İbrahim Camisi, İsrail kontrolü altındaki El Halil'in Eski Kenti'nde bulunuyor. Cami çevresinde yaklaşık 1500 İsrail askeri tarafından korunan 400 yasa dışı Yahudi yerleşimci yaşıyor. İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana cami çevresindeki askeri önlemlerini artırdı ve civardaki Filistin mahallelerinde sık sık sokağa çıkma yasağı uyguladı.

1994 katliamı ve bölünme

İsrail, 1994'te bir yerleşimcinin gerçekleştirdiği ve 29 Müslümanın ölümüyle sonuçlanan katliamın ardından caminin %63'ünü Yahudilere, %37'sini ise Müslümanlara ayırmıştı.