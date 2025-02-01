İsrail ordusu, 2023 yılı sonunda öldüğünü duyurduğu Hamas komutanı Heysem Havacri’nin hayatta olduğunu kabul etti. İsrail iç istihbarat teşkilatı ve ordu, önceki değerlendirmelerinde hata yaptıklarını belirterek yanlış bir açıklama yaptıklarını duyurdu.

İsrail ordusu, 3 Aralık 2023’te gerçekleştirilen bir saldırıda hedef aldığı Heysem Havacri'nin öldüğünü duyurmuştu. Ancak yapılan derinlemesine incelemeler sonucu, İsrail'in iç istihbarat birimi Şin-Bet ve ordu yetkililerinin değerlendirmeleri yanlış çıktı.

Havacri'nin Esir Takasında Yeri Filistinli kaynaklardan gelen bilgilere göre, Heysem Havacri, Han Yunus’ta yapılan esir takasının dördüncü turunda serbest bırakılan ve ABD-İsrail çifte vatandaşı olan Keith Siegel'i Kızılhaç yetkililerine teslim edenler arasında yer aldı.

İsrail ordusu, mayıs ayında Kassam Tugayları komutanlarından Hüseyin Feyyad'ın da Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye'de bir tünelde öldürüldüğünü duyurmuş ancak Feyyad'ın hayatta olduğunun ortaya çıkması üzerine İsrail ilk açıklamasını yalanlayarak Hamas komutanının öldürülmediğini itiraf etmek zorunda kalmıştı.