İsrail’den Şam’ın Batısına Hava Saldırısı!

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ın batı bölgelerine hava saldırısı düzenledi.

Lübnan merkezli Al Mayadeen'ın haberine göre, İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ın batı bölgelerine yönelik hava saldırısı gerçekleştirdi. Hedef alınan nokta, Şam'ın güneybatısında bulunan Tel Eş-Şaham askeri üssü oldu. Saldırı sonucunda, Şam'ın batı kırsalındaki Tel el Şahm bölgesinde yoğun dumanlar yükselirken, bölgede büyük bir yıkım yaşandı.

Saldırının amacı ve kullanılan silah türleri hakkında net bilgiler paylaşılmamakla birlikte, hedefin askeri bir üs olduğu belirtiliyor. Tel Eş-Şaham, Suriye'nin savunma altyapısında önemli bir rol oynayan stratejik bir noktada yer almakta. Yerel kaynaklar, sivil kayıpların yanı sıra önemli askeri altyapının da zarar gördüğünü bildiriyor. Suriye hükümeti, saldırıyı kınarken, İsrail'in bu tür operasyonlara devam edeceğini ifade etti.

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