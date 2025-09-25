New York’ta devam eden Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu’nda yoğun eleştirilerin hedefinde olan İsrail’in, Sana’ya yönelik saldırısını Hava Kuvvetleri ve Donanmasıyla ortaklaşa gerçekleştirdiği aktarıldı. İsrail basını, saldırının Husilerin lideri haftalık konuşmasını yaptığı sırada düzenlendiğini öne sürdü.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Katz, operasyonun “güçlü” bir şekilde icra edildiğini belirterek, “Sana’da çok sayıda Husi hedefi vuruldu” ifadelerini kullandı.

Eilat saldırısına misilleme iddiası

Saldırının, Yemenli Husilerin dün İsrail’in güneyindeki Eilat kentine düzenlediği İHA saldırısının hemen ardından gerçekleşmesi dikkat çekti. İHA’ların hedef aldığı bölgede 22 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Eilat saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, “Operasyon bir dizi insansız hava aracıyla gerçekleştirildi ve hedeflerine başarıyla ulaştı” ifadelerini kullanmıştı.

Gerilim tırmanıyor

Son saldırıyla birlikte İsrail ile Yemen’deki Husiler arasındaki gerilimin daha da artmasından endişe ediliyor. Uzmanlar, iki taraf arasındaki karşılıklı saldırıların bölgedeki istikrarsızlığı derinleştireceğine dikkat çekiyor.