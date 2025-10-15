2026 Eurovision Şarkı Yarışması öncesi İsrail krizi devam ediyor. Avusturya, İsrail’in yarışmadan çıkarılması durumunda ev sahipliği yapmayacağını açıkladı.

Eurovision 2026’da İsrail krizi

2026’da düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması öncesi İsrail krizi devam ediyor. Bazı ülkeler, İsrail’in Gazze’deki saldırıları nedeniyle yarışmadan çıkarılmasını talep ederek katılırlarsa boykot edeceklerini açıklamıştı.

İspanya, İrlanda, İzlanda, Hollanda, Slovenya ve Belçika, İsrail’in yarışmadan çıkarılmasını istemişti. Ancak İsrail’e desteğini sürdüren ülkelerden de açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Avusturya ve Almanya İsrail'e desteğini açıkladı

2026 Eurovision Şarkı Yarışması’na ev sahipliği yapacak Avusturya, İsrail’in yarışmadan çıkarılması durumunda ev sahipliği yapmayacağını açıkladı. Açıklamayı Avusturya Başbakanı Christian Stocker yaptı.

Benzer bir adım daha önce Almanya tarafından atılmıştı. Başbakan Friedrich Merz, İsrail’in ihraç edilmesi halinde Almanya’nın yarışmaya katılmaması gerektiğini belirtmişti.

Oylama tarihi ertelendi

Eurovision’u düzenleyen Avrupa Yayın Birliği (EBU), genel kurulunu kasım ayında toplayacaktı. Ancak Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkesin yürürlüğe girmesi sonrası EBU, katılım konusunu aralıkta yapılacak olağan genel kurul gündemine almayı kararlaştırdı.

EBU açıklamasında, “Orta Doğu’daki son gelişmeler ışığında, 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılım konusunda üyeleri arasında yüz yüze bir toplantı düzenlenmesi gerektiğine karar verildi” ifadeleri yer aldı.

Yarışmayı organize eden EBU’nun mali destekçileri, “büyük beşli” olarak adlandırılan İngiltere, İspanya, Fransa, Almanya ve İtalya’dan oluşuyor.