BOTAŞ, kamuoyunda yayılan İsrail'e petrol ihraç edildiği iddialarının doğru olmadığını ve bu konuda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Asılsız iddialara karşı açıklama

Şirketten yapılan açıklamada, "BOTAŞ tarafından İsrail'e petrol ihraç edildiği yönündeki asılsız iddialara yönelik olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. BOTAŞ'ın ham petrolün satışı ve ticaretine ilişkin herhangi bir faaliyeti bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.