İsrail tarafından uluslararası sularda el konulan Özgürlük Filosu Koalisyonu teknelerinde bulunan 18 Türk vatandaşının da aralarında olduğu 94 aktivist, Türk Hava Yolları’nın gönderdiği özel uçakla İstanbul’a getirildi.

Filistin’e insani yardım götürmek için yola çıkan filoda yer alan aktivistlerin, İsrail tarafından gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldıkları bildirildi.

İstanbul Havalimanı’nda coşkulu karşılama

Aktivistler, İstanbul Havalimanı VIP Salonu’nda aileleri, yetkililer ve çok sayıda vatandaş tarafından alkışlarla karşılandı.

Karşılamada, TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve THY yetkilileri de hazır bulundu.

Yetkililer, aktivistlere çiçek takdim etti. Ardından grup, otobüslerle havalimanı önüne götürüldü.

Uluslararası tepki çekmişti

Özgürlük Filosu’na ait teknelere İsrail güçlerinin uluslararası sularda el koyması, çok sayıda ülke tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Türkiye, olayın ardından vatandaşlarının güvenli dönüşü için diplomatik girişimlerde bulunmuştu.