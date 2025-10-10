Gazze’ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Özgürlük Filosu’nda alıkonulan 18 Türk aktivist, düzenlenen özel uçak seferiyle Türkiye’ye getiriliyor.
Türk aktivistler tahliye ediliyor
İsrail tarafından uluslararası sularda, Gazze’ye insani yardım götüren Özgürlük Filosu’na düzenlenen saldırıda alıkonulan 18 Türk aktivist, özel uçak seferiyle Türkiye’ye getiriliyor.
Dışişleri Sözcüsü Önce Keçeli, 18 Türk vatandaşının öğleden sonra Türkiye’ye ulaşacağını açıkladı.
21 ülkeden 94 aktivist tahliye edildi
Keçeli, açıklamasında şunları söyledi:
"İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu’na ait teknelerde bulunan 18 vatandaşımız, düzenlenen özel bir uçak seferiyle bu öğleden sonra ülkemize geliyorlar."
Toplamda, 21 farklı ülkeden 94 aktivistin tahliyesinin gerçekleştirildiği belirtildi.
Üç Türk vekil önce tahliye edilmişti
Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ve Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Akdeniz’de Gazze ablukasına dikkat çekmek için yola çıkan Vicdan Gemisi’ndeki isimler arasındaydı.
Ün, Atmaca ve Çalışkan, Bakü’den kalkan Azerbaycan Havayolları’na ait uçakla dün gece 22.20’de İstanbul Havalimanı’na getirilmişti.