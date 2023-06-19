İsrail hükümeti, dün sabah işgal altındaki Batı Şeria’da 4 bin 560 yerleşim yerlerinde inşaat için planlama yetkisini, ‘süreci hızlandırmak için’ İsrail Finans Bakanı ve hükümet ortağı aşırı muhafazakâr Dini Zionist Parti Lideri Bezalel Smotrich’e verdi. ABD Dışişleri Bakanlığı, kararı eleştirerek şu açıklamayı yaptı;

“ABD, İsrail hükümetinin Batı Şeria'da 4.000'den fazla yerleşim birimi için planlamayı ilerletme kararından derinden rahatsız. Benzer şekilde, İsrail'in yerleşim idaresi sisteminde yerleşimlerin planlanmasını ve onaylanmasını hızlandıran değişikliklerle ilgili haberler bizi endişelendiriyor.

Uzun süredir devam eden politikasında olduğu gibi, ABD, iki devletli çözümü zorlaştıran ve barışa engel teşkil eden bu tür tek taraflı eylemlere karşı çıkıyor.

İsrail Hükümeti'ni Ürdün’ün Akabe kenti ve Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentinde verdiği taahhütleri yerine getirmeye ve gerilimi azaltma amaçlı diyaloğa geri dönmeye çağırıyoruz.”



ABD DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI LEAF, İSRAİL'DE

Öte yandan ABD Yakın Doğu işlerinden sorumlu Dışişleri Bakanı Yardımcısı Barbara Leaf’in, 17 Haziran’da İsrail ziyaretine başladığı ve 24 Haziran’da İsrail’den Ürdün’e geçeceği belirtildi. Bakan Yardımcısı Leaf’in Ramallah'ta, ABD'nin Filistin halkını destekleme çabaları da dahil olmak üzere ABD-Filistin ilişkilerindeki öncelikli konuları görüşmek üzere üst düzey Filistinli liderlerle bir araya geleceği ifade edildi.



