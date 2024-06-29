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Dacic, saldırıyla ilişkisi olduğundan şüphelenilen bir kişinin de gözaltına alındığını açıkladı.

Jandarma mensubunun tedavi altına alındığını ifade eden Dacic, saldırının çok yönlü soruşturulduğunu kaydetti.

Dacic, saldırganın, yaralanan jandarma mensubunun açtığı ateş sonucu öldürüldüğünü, söz konusu olayın "terör saldırısı" olduğunu belirtti.

Sırbistan İçişleri Bakanı İvica Dacic, basına yaptığı açıklamada, İsrail'in Belgrad Büyükelçiliği'ni koruyan jandarma mensubunun, kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırgan tarafından arbaletle boğazından vurularak yaralandığını duyurdu.

Afyonkarahisar'da kayıp olarak aranan kişi bulundu

Afyonkarahisar'da kayıp olarak aranan kişi bulundu

BELGRAD (AA) - Sırbistan 'da, İsrail'in Belgrad Büyükelçiliği'nin güvenliğini sağlayan jandarma mensubunu arbaletle yaralayan saldırgan öldürüldü.

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