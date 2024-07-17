İsrail’in Gazze’nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda en az 18 Filistinli yaşamını yitirdi.

Tıbbi kaynaklardan alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nda Ebu Hamda ailesine ait evin vurulması sonucu beş kişi öldü.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrinin batısındaki Tel es-Sultan Mahallesi'ndeki hava saldırısı sonucu beş Filistinli öldü, Gazze'nin orta kesimindeki ez-Zuveyde beldesinde Diyab ailesinin evinin hedef alındığı hava saldırısında da yedi kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun kentinin girişinde insansız hava aracı ile düzenlenen saldırıda da bir Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus şehrinin El Manara Mahallesi’nde bir evi bombalaması sonucu ölen ya da yaralanan olmadı.

İsrail Sivil Savunma Birimi, Gazze’nin güneybatısındaki Tel el-Heva semtindeki bir evin vurulduğu saldırıda can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

İsrail'in Gazze’nin farklı bölgelerine düzenlediği topçu saldırılarında da yaralananlar oldu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 713 Filistinli öldü, 89 bin 166 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail, Filistinlilere ait 441 dönüm araziye el koydu

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 441 dönümlük araziye el koyduğu belirtildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinden yapılan açıklamada, "İsrail ordusu, Ramallah’ın batısındaki Şibtin, Deyr Ammar ve Deyr Kaddis köylerinde 441 dönüm araziye el koydu" ifadesine yer verildi.

İsrail'in Filistinlilerin topraklarını gasbetme kararının, "İsraillilerin Batı Şeria’da gasbettiği “Filistin topraklarından Nili ve Naali’yi çevreleyen tüm topraklar üzerindeki kontrolü sağlamlaştırmak amacıyla alındığı" kaydedildi.

İşgal altındaki Filistin topraklarında yerleşimin yasadışı olduğunu açıklayan ve onlarca yıldır bunun durdurulması çağrısında bulunan Birleşmiş Milletler, bunun anlaşmazlığı iki devletli çözüm ilkesine uygun olarak çözme şansını baltaladığı konusunda uyarıyor.

Batı Şeria’da dört Filistinli gözaltına alındı

Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın haberine göre İsrail ordusu, dün gece Batı Şeria’daki Cenin kentinde Yaban, Arraba, Fekkua ve Celbun kasabalarına baskınlar düzenledi.

İsrail ordusu, Tulkerim’in doğusundaki Ramin kasabasını kuşatıp tüm girişleri kapatarak bu bölgeyi askeri kışlaya dönüştürdü.

İsrail askerleri, baskın düzenleyip zorla dışarı çıkarttığı ev sahiplerini sorguladı ve ev ve iş yerlerindeki kameralara el koydu.

WAFA, Beytullahim’in güneydoğusundaki El Minye köyünde 1 ve Eriha Şehri’ndeki askeri kontrol noktasında da üç Filistinlinin gözaltına alındığını kaydetti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasp ediyor.

Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu yerleşimler yasa dışı sayılıyor.