Son dönemde İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Bu süreçte medya mensuplarının da hedef alındığı olaylarda kaç gazetecinin hayatını kaybettiği merak konusu oldu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilere ilişkin verilen bilgiye göre saldırılarda en az 150 gazeteci öldü.

Filistin el-An Haber Ajansı'nda çalışan gazeteci Abdullah Ahmed el-Cemel, Aile Saadeti Dergisi muhabiri Ahlam Azzat el-Icle ve Sureyya Medya çalışanı Dina Abdullah el-Batnici'nin, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybettiği belirtildi.

“Filistin'in sesini susturmak amacıyla kasıtlı olarak öldürülüyorlar”

Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin'in sesini susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" ifade edilmişti.

Filistin Esirler Cemiyeti ise saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'te bu yana Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da gözaltına alınan gazetecilere ilişkin yaptığı açıklamada İsrail devletinin 80 Filistinli gazeteciyi gözaltına aldığı ya da alıkoyduğunu, 49'unun hâlâ İsrail güçleri tarafından tutulduğunu bildirdi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar sırasında, medya mensuplarına yönelik olarak yapılan saldırılar büyük tepki çekti. Saldırılar sırasında basın merkezleri, basın araçları ve gazeteciler hedef alındı. Uluslararası basın örgütleri İsrail'in medya özgürlüğüne yönelik bu saldırılarını sert bir şekilde eleştirdi.

İsrail'in Gazze’de gazetecilere karşı işlediği savaş suçlarıyla ilgili olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) üçüncü şikâyetini yapan Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), 7 Ekim'den bu yana Gazze'de öldüreln gazetecilerle ilgili soruşturma yürütülmesini istiyor.

Filistin medyasının yok edilmeye çalışıldığını savunan RSF, daha geniş anlamda İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de öldürdüğü gazetecilerle ilgili soruşturma yürütülmesini istedi.

Filistin Esirler Cemiyeti, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm uluslararası kurumlara, İsrail'in alıkoyduğu ve gözaltına aldığı gazeteciler konusunda sorumluluk üstlenme çağrısı yaptı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bugüne Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 84 Filistinli öldürüldü, 84 bin 494 kişi yaralandı.