İsrail güçleri, Gazze kentinin batısındaki Kulliye Camiıyye çevresi ile kuzeyindeki Cela sokağında toplanan Filistinlileri savaş uçaklarıyla hedef aldı. Gazze Sivil Savunma Birimi tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırılar sonucunda 6 Filistinli yaşamını yitirdi ve çok sayıda kişi yaralandı.

İnsani kayıplar

Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde ölenlerin sayısı büyük bir trajediye işaret ediyor. En az 38 bin 848 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 89 bin 459 kişinin yaralandığı bildirildi. Bu kayıpların içinde 16 bin 172 çocuk ve 10 bin 798 kadın bulunuyor.

Saldırılar sadece insan hayatını değil, Gazze'deki sivil altyapıyı da ciddi şekilde etkiliyor. Hastaneler ve eğitim kurumları gibi sivil yerleşim birimleri hedef alınarak büyük hasarlar meydana geliyor. Binlerce insanın enkaz altında kaldığı ve yardım ulaştırma çabalarının zorlaştığı belirtiliyor.