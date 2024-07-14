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İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, olayda 20'li yaşlardaki 2 İsraillinin ağır, bir İsraillinin de hafif şekilde yaralandığını aktardı.

İsrail polis sözcülüğünden yapılan açıklamada, Lid kenti yakınlarında Nir Tzvi kavşağındaki bir otobüs durağına araçla saldırı düzenlendiği belirtildi.

KUDÜS (AA) - İsrail'in Lid (Lod) kenti yakınlarındaki bir otobüs durağında gerçekleştirilen "araçla ezme" girişiminde 2'si ağır olmak üzere 3 İsraillinin yaralandığı, aracın şoförünün ise etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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